Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu - Haberler

Masterchef Türkiye yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Cemre Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

BİR HAYLİ DEĞİŞTİ

Bir dönem İzmir'de yaşayan ve şefliğe devam eden Cemre Uyanık (30), geçen yıllar içerisinde bir hayli değişti.

'MANKEN' BENZETMESİ

Değişimini sosyal medya üzerinden belli eden ve binlerce yorum alan Uyanık, adeta bir mankene döndü.

Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" ve "Çok değişmissin" tarzında yorumlar yapıldı.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Masterchef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi. Okuduğu bölümde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acı biberli muz ve alışılagelmişin dışına çıkarak tatlı ve tuzluyu bir araya getirip keçi peynirli muhallebi yaptı.

İŞTE CEMRE UYANIK'IN DEĞİŞİMİ

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