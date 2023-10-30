Masterchef Türkiye All Star... ŞAMPİYON YARIŞMACI KENDİNİ FEDA ETTİ!

Masterchef Türkiye All Star'da bir kişi daha yarışmaya veda etti. Eleme gecesinde yaşanan tabak karışımı ise damga vurdu. İki yarışmacının tabağı değerlendirmeye alınmadı.

Masterchef All Star'da hafta boyunca takımlar kıyasıya mücadele etti. Kırmızı takımın kazandığı Masterchef'te hafta boyunca da eleme adayları belli olmuştu.

Bu haftanın eleme adayları; Esra, Cemre, Tanya, Batuhan, Metin, Barbaros ve Tahsin olarak açıklanmıştı. Kırmızı takımdan tek eleme adayı dünkü yarışmadan Tahsin oldu. Yarışmacılar veda etmemek için eleme gecesinde mücadele etti.

100.YIL YEMEĞİ YAPTILAR

Yarışmacılar ilk olarak 100.yıla özel bir çalışma yaptı. Somer Şef, "Bu kadar özel bir günde özel bir yemekle Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayalım istedik." dedi. Yarışmacılara 100.yıl tabağı için 45 dakika süre verildi.

JELLER KARIŞTI

Yarışmacılar daha sonra tabağı yapmaya geçti. Bu sırada eleme adayları jelleri buzdolabına attı. O sırada jeller karıştı. Tanya, "Şef ben kimde olduğunu bilmiyorum bu tabak benim değil.

Benim sorunum, etiket koymalıydım." açıklamasında bulundu. Daha sonra ekip görüntüleri tekrar izledi. Mehmet Şef, "İki yarışmacının hareketlerinde bir karışıklık olabileceğini düşüyoruz.

Metin ve Tanya. Tanya'nın tabağındaki en belirgin özellik tabağının ortasındaki koyuluk. Metin'in de dolaptan almış olduğu tabak, bu tabağı tezgahı getirip siliyor. Dolayısıyla şu anda gelmiş olduğumuz nokta bu." açıklamasında bulundu.

Somer şef, "Çok önemli bir yerdeyiz. Çok detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Görsel olarak baktığımızda bizi şüpheye düşüren iki tabak var Mehmet şefin de söylediği gibi.

O açıdan şunu soracağım, dolaba ilk kim ne malzeme koydu?" sorusunu sordu. Yarışmacılar tek tek sırayla ne yaptıklarını saydı ve gösterdi.

Yapılan detaylı inceleme sunucunda Metinin yanlışlıkla kendi tabağı yerine Tanya'nın tabağını dondurucudan aldığı ve bu tabakla yemeğini tamamladığı anlaşıldı.

MEHMET ŞEF KARARI AÇIKLADI

Mehmet şef, "Bir karışıklık olduğu bariz. Burası çok önemli eleme potası, biz burada hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Bundan dolayı, Metin ve Tanya'nın tabaklarını değerlendirmeye almıyoruz arkadaşlar" diyerek kararı açıkladı.

GECENİN EN İYİ TABAKLARI AÇIKLANDI

İlk turda gecenin en iyi tabakları açıklandı. Sırasıyla; Cemre, Esra ve Tahsin gecenin en iyi tabaklarını yaptı.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Yarışmacılar ikinci turda Mehmet şefin 'denizden kelebek etkisi' isimli tabağını yaptı. En iyi tabağı yapan isim Batuhan oldu. Batuhan'dan sonra en iyi tabağı Barbaros yaptı. Son ikiye Metin ve Tanya kaldı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

All Star'a veda eden yarışmacı Metin oldu. Tanya, Metin'in elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Mehmet şef, "Açık söylemek gerekirse şaşkınım. 3 ana ürün neredeyse hatalı." dedi.

Metin elenmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bazen bir hata sürükler, devamını getirir. Benim aklımda soru işareti varsa devamını getiremem.

Bazen kaybetmek de kazanmaktır. Beni bugünlere böyle verdiğim kararlar getirdi. Dikkatli olmam gerekiyordu, olmadım. Hedefim yoksa gitmem bir yere. Hedeflerim var ama bazen olmuyor.

Kimsenin hakkına girmeden buradan gittim. Belki daha iyi şeyler kazanmışımdır.