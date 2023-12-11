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Masterchef Türkiye All Star... BİR ŞAMPİYON DAHA VEDA ETTİ!

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Masterchef All Star'da geri sayım başladı. 4 eleme adayı ekrana gelen son bölümde kıyasıya mücadele etti. Oyunlar sonrası aynı puanı alan iki isim düello yemeği yaptı. Düello yemeği sonucu Masterchef All Star'a veda eden isim belli oldu.

Masterchef All Star'da hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın kaptanı Kıvanç olurken kırmızı takımın kaptanı Sergen oldu.

Kırmızı takım bu hafta 3-0'lık galibiyet yaşadı. Haftanın eleme adayları; Kıvanç, Cemre ve Esra oldu. Dün ekrana gelen bireysel oyunda ise Dilara dördüncü eleme adayı olarak potaya girdi.

Masterchef All Starda eleme gecesi Şoke eden veda yaşandı

YARATICI TABAKLAR YAPTILAR

Eleme adayları ilk olarak yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara verilen iki ürün torik ve meyan kökü oldu. Esra'nın torik ve meyan kökünden tatlı yapması şeflerin de dikkatini çekti. Yarışmacılar daha sonra şeflere tabaklarını sundu. 1.oyun sonunda Dilara 18, Kıvanç 19, Esra 14, Cemre ise 15 puana ulaştı.

Mehmet şef Esra'nın tabağı ile ilgili olarak, "Bu kafaları beğeniyoruz. Yapılmaması gereken üründen bir tatlı yapmak büyük beceri. Çok büyük cesaret, 30 senedir meslekteyim böyle şeyi cesaret edemedim.

Buraya kadar güzel ama içinden senin bahsettiğin ürün geldiği sürece güzel. Bu tatlı tabağına tatlı tabağı olarak 8 veririm. Toriği hissettirebilmen gerekirdi. Bu tabakta böyle ürün yok." dedi.

MEHMET ŞEFİN TABAĞINI YAPTILAR

Daha sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda yarışmacılar Mehmet şefin 'Istakoz' isimli tabağını yaptı. İkinci turun sonunda Kıvanç 38, Dilara 33, Cemre 33, Esra 35 puana ulaştı.

Masterchef All Starda eleme gecesi Şoke eden veda yaşandı

CEMRE VE DİLARA DÜELLO YEMEĞİ YAPTI

Aynı puanı alan Cemre ve Dilara, düelloda 'Ben saksı değilim' isimli tabağı yaptı. Tabaklar sonrası puanlamaya geçildi. Dilara 54 puana Cemre ise 50,5 puana ulaştı. Masterchef All Star'a veda eden isim Cemre oldu.

"10. OLARAK GİDİYORUM"

Elendikten sonra Cemre şu açıklamayı yaptı: Bence üzülmeyelim. Sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Sağlık sebebiyle biraz sıkıntı yaşadığım için gittiğime çok üzülüyorum.

Sırtımda büyük bir sıkıntı oldu, nasıl ayakta duruyorum ben bile bilmiyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluydum. 10. olarak gidiyorum.

Sağlık sebebiyle tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Beni sevenler üzülmesinler, gerçekten savaştım. İyi bir hedefle bitirdiğimi düşünüyorum, ilk 10 muazzam bir hedef.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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