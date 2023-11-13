MasterChef Türkiye All Star... 14 OLARAK VEDA ETTİ!

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, bir kişi daha hayallerine veda etti. Elenen isim, heyecan dolu gecenin sonunda jüri üyeleri tarafından açıklandı.

Masterchef Türkiye All Star'da hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın 2-1 kazandığı yarışmada eleme adayları da belli oldu.

Ayaz, Dilara, Tahsin, Cemre, Batuhan, Alican haftanın eleme adayları olmuştu. Dün ekrana gelen bölümde son eleme adayı belirlenmiş o kişi de Tanya olmuştu.

2 ÜRÜNDEN YARATICI TABAKLAR

Eleme gecesinde 7 yarışmacı ilk olarak cunda kalamarı ve rezeneden yaratıcı tabaklar yaptı. Mehmet şef yaptığı açıklamada, "Sık bulunan ürün değil, böyle bir kalamarla muhteşem ürünler yapabilirsiniz.

Görsellikte çok şey yapabileceğiniz ürün" dedi. Yarışmacılara bu iki ürün 45 dakika süre verildi.

Gecenin en iyi tabağını Tahsin yaptı. Tahsin'den sonra en başarılı tabağı yapan ve Masterchef All Star'a devam eden yarışmacı Ayaz oldu. İlk turun en iyi tabağını yapan son yarışmacı Batuhan olarak açıklandı.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Cemre, Dilara, Alican ve Tanya ikinci tura geçti. İkinci turda yarışmacılar Somer şefin Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle isimli tabağını yaptı.

İkinci turun en iyi tabağını yapan isim Cemre oldu. Gecenin ikincisi Alican oldu.

VEDA EDEN İSİM AÇIKLANDI

Tanya ve Dilara son ikiye kaldı. Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı Tanya oldu. "Tanya'yı burada tanıdım ve çok üzgünüm.

Bu yarışmaya başladığımdan beri çok yakınım zannettiğim arkadaşlarımın farklı yüzlerini görmeme rağmen ben bu kadar iyi kız tanımadım" diyen Dilara gözyaşlarını tutamadı.

Tanya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

14. olmaktan gurur duyuyorum. Yaptığım hatanın farkındaydım. Şampiyon olmayı tabii ki çok isterdim. Eğer son zamanlarda kalbinizi kırdıysam kusura bakmayın.

Benim için çok güzel bir serüvendi. Masterchef çok fazla şey kattı bana. Bugün itibariyle Masterchef yolculuğum sona erdi. Tabii ki çok üzgünüm.

Gelirken buraya kurduğumuz hayal bu şekilde değildi. Bu sene yolumun daha uzun olacağını düşündüm.