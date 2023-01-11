Masterchef Türkiye 2022... İŞTE ŞAMPİYON!

Masterchef Türkiye 2022'de İki finalist olan Kıvanç ve Metin şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Masterchef 2022'de İki finalist olan Kıvanç ve Metin şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Yarışın ilk etabında iki şampiyon adayı Türk mutfağı yorumlaması konsepti kapsamında üç tabak çıkardı.

Yemeklerin yapımı için Metin ve Kıvanç'a 1 saat 45 dakika süre verildi. Kıvanç'ın menüsü;

Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.

Şefler tadım yaptıktan sonra oylamaya geçildi. İlk turda Kıvanç 20 puana Metin ise 18 puana ulaştı.

İKİNCİ TUR ULUSLARARASI MUTFAK

Yarışmacılar, ikinci tur için menülerini açıkladı. Kıvanç'ın ikinci tur menüsü, Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu.

Metin'in menüsü ise şöyle: buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan, kakule toprağı üzerine melisa çiçek mousse.

Yarışmacılara ikinci tur için 1 saat 45 dakika verildi. Yarışmacılar ikinci turda da yüksek puan alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Puanların açıklanması için canlı yayına geçildi.

CANLI YAYINA GEÇİLDİ

Canlı yayında Masterchef şampiyonuna verilecek ödül açıklandı. Masterchef şampiyonuna bu yıl otomobil verilecek.

İkinci etap sonunda Metin 42, Kıvanç ise 41 puana ulaştı. Yarışmacılar son etapta imza tabağı yapıyor.

Metin'in imza tabağının ismi Şöhret, Kıvanç'ın imza tabağının ismi ise Ada. İmza tabağı için yarışmacılara 1 saat verildi.

Kıvanç'ın imza tabağında aslan balığı tercih etmesi dikkatleri çekti.

Kıvanç'ın imza tabağı

Metin'in imza tabağı

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Kıvanç; Somef Şef'ten 8, Danilo Şef'ten 8, Mehmet Şef'ten 8 puan aldı. Toplam 65 puana ulaştı.

Metin; Somer Şef'ten 9, Danilo Şef'ten 10, Mehmet Şef'ten 9 puan aldı. Toplam 70 puana ulaşan Metin şampiyon oldu.

SENEYE MASTERCHEF ALL STAR

Öte yandan Somer Şef yaptığı açıklamada seneye Masterchef'te All Star yapılacağını açıkladı.