'MasterChef Türkiye 2022... İLK FİNALİST BELLİ OLDU!..

MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef kim kazandı? İşte finale yükselen ilk isim! Ayaz mı, Kıvanç mı, Metin mi?

Masterchef'te finale yükselen ilk isim belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'te bu akşam bir yarışmacı finale yükseldi. Yarışmanın müdavimleri "MasterChef kim elendi, kim kazandı, kim gitti?" sorgulatmasını yapıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte 8 Ocak 2022 Salı Masterchef Türkiye'ye yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam finalin ilk yarışmacısı belli oluyor. Tatlıdan sonra finale yükselen ilk isim açıklandı. İşte bu akşamın Oylamasında durum şöyle oldu...

Metin 69

Kıvanç 71

Ayaz 65

MasterChef Türkiye'de finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu.

"Yaptığım hatanın bedeli"

Metin, "Olur böyle şeyler, başlangıçta yaptığım hatanın bedeli. Kıvanç abi hak etti bugün. İyi bir rakip, tebrik ediyorum. Tatlıdan beklentim büyüktü. Puanlar hayal kırıklığı. Yarın daha basit bir menüyle geleceğim. Finalist olmak istiyorum. " dedi.