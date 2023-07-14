MasterChef'te Haftanın Eleme Adayları Belli Oldu
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MasterChef'in son bölümünde mavi takım, kırmızı takım ile yarıştı ve üçüncü takım oyununu kazandı. Eleme adayları ise belirlendi.
Masterchef'in son bölümü yine heyecan doluydu. Sergen kaptanlığında mavi takım, Eray kaptanlığında da kırmızı takım, haftanın elemeden önceki son takım yarışına çıktı.
Düelloda ise 10 sebze ve 10 deniz ürünü yarışmacıların karşısına çıktı. Verilen ürünlerden yaratıcı tabaklar hazırlandı. Kaptanlarla beraber takım üyeleri ürün seçiminde bulundu.
Yarışmacıların ürün tercihleri şöyle oldu
Dilara - sarımsak
Güzide - fener balığı
Eray - sazan
Tanya - domates
Tolga - bezelye
Suna - sardalya
Çağatay - çipura
Mert - girit kabağı
Batuhan - koçan mısırı
Tahsin - kalkan
Berker - dil balığı
Gamze - asma yaprağı
Büşra - patlıcan
Ayaz - dülger balığı
Rıfat - mercan
Sefa - patates
Burcu - çin turbu
Esra - lüfer
Eda - dolmalık biber
Sergen - iskorpit balığı
Değerlendirmeler ardından üçüncü takım oyununu da mavi takım kazandı. Böylece kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık müsabakası için mutfağa girdi. Bu aşamada yarışmacılardan sıfır atık teması ile tabaklar istendi.
MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI
İlk iki oyun sonunda eleme adayları; kırmızı takımdan Berker ve Batuhan, mavi takımdan Gamze ile Mert olmuştu.
Büşra'nın seçimi ile günün ilk eleme adayı takım kaptanı Eray oldu. Oylama sonucuna göre en çok oy alan Rıfat 6'ncı gitme adayı olarak potada yer aldı.
Dokunulmazlığı ve rozeti olmayan yarışmacılar arasında da son bir yemek yapılacak ve başarısız olan bir isim potaya gidecek. Böylece eleme gecesi 7 isim MasterChef'te varlık mücadelesi vermiş olacak.
'ŞOV YAPMAYA DEĞİL YEMEK YAPMAYA GELDİM'
Eleme adayı çıkardıldığı sırada Eray ve Burcu arasında ise gerilim dolu anlar oldu. Eray'a 'Ben buraya şov yapmaya gelmedim. Yemek yapmaya geldim. diyerek tepki gösterdi.
Eray daha sonra Burcu'ya 'Benim amacım polemik yaratmak değil. Burada herkesin hataları var ama kimse kendi hatalarını görmüyor.
Bu hafta çok kötü bir takımdık, bu yüzden kaybettik. Dün de rastgele kazandık bence.' dedi.