Masterchef'te eleme adayları belli oldu

Kırmızı takımın hafta boyunca kaybettiği yarışta eleme adayları belirlendi. İlk turdan geçen isimler ve veda eden yarışmacı açıklandı.

Kırmızı takımın hafta boyunca kaybettiği yarışta eleme adayları belli olmuştu. Mert, Barış, Eray, Eda, Sefa, Barbaros ve Çağatay kıyasıya mücadele etti.

Eleme adayları ilk bölümde koruktan tabak yapmaya çalıştı. Somer Şef koruk ürününün kolay olmadığını belirtti.

İLK TURDAN GEÇEN İSİMLER BELLİ OLDU

Gecenin en başarılı tabağı ve ilk etabın birincisi Sefa oldu. İkinci en başarılı tabağı yapan ve altıncı haftaya devam eden yarışmacının Eray olduğu açıklandı.

Oy çokluğuyla kazanan yarışmacı Barış oldu. Danilo Şefin oyunu Barbaros'tan yana kullandığı öğrenildi.

DANİLO ŞEFİN TABAĞINI YAPTILAR

Çağatay, Eda, Mert ve Barbaros Danilo Şefin tabağını yaptılar. Yarışmacılar yemeklerine başlamadan önce Mehmet Şef, "Zor bir akşam olacak ama All Star seviyesinde sizin bu işin içinden çıkacağınıza şüphem yok" dedi.

Yarışmacılara Danilo Şefin tabağı için 45 dakika verildi.

Danilo Şefin tabağını en iyi yapan yarışmacı Barbaros Yoloğlu oldu. Barbaros'tan sonra Eda Karabulut da altıncı haftaya kaldı.

VEDA EDEN İSİM AÇIKLANDI

Masterchef'e bu hafta veda eden isim Mert oldu. Mehmef Şef, "Öncelikle şunu söyleyeyim, "Çok dürüst bir adamsın. Zaten sevdiğimiz, kendi doğrularıyla ilerleyen arkadaşsın" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DURMAM GEREKİYOR"

Masterchef'e veda eden Mert şu açıklamayı yaptı:

Yarışmadan bağımsız biraz yoruldum. Biraz durmam gerektiğini hissediyorum. Bunun için gelmemiştim açıkçası. İyi değilim beş haftadır. Güzeldi burada yarışmak tekrardan.

Eleme sonrası yayınlanan yeni fragmanda bu hafta yarışmaya Kıvanç'ın katıldığı görüldü.