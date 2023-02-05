MasterChef Mehmet Yalçınkaya kar haberlerine isyan etti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verileri paylaşması üzerine İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına karşı basın açıklaması yayımladı. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Valiliğin açıklamasında; "İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır" denildi.

"YAPILAN ŞEY KAR KORKUSU YAYMAK"

Açıklamaların ardından MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, "Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için, yapılan şey kar korkusu yaymak. TV kanalları dersen felaket tellalı" dedi. Ünlü şef sitem dolu sözlerine şöyle devam etti: Daha kar gelmeden psikolojik etki başladı ve pazartesi, salı ve çarşamba rezervasyon iptalleri geliyor. Kimi arasak önümüzdeki hafta görüşelim diyor" dedi.