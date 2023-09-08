MasterChef Mehmet Sur, THY'den uçuş yasağı aldı

MasterChef yarışmasıyla tanınan Mehmet Sur, THY'nin uçağında yaptıklarıyla tepki çekti ve uçuş yasağı aldı. Sur, pişman olduğunu belirterek cezasının bitmesini beklediğini söyledi.

Masterchef yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Mehmet Sur, bir süre önce Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında yaptıklarıyla tepki çekmişti.

'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur, uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yemişti.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur'a uçuş yasağı gelmişti. Yasağın kırılacağını düşünen ünlü isim bilet alıp İzmir'e uçmak istedi.

Cezası hala devam eden Sur, sosyal medyadan pişman olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK PİŞMAN OLDUM"

6 ay olan cezası devam eden Şırdancı Mehmet şunları söyledi:

"İzmir'e uçuşum vardı. Biletimi satın aldım geldim, burada uçamayacağımı, cezam olduğunu söylediler. Cezamın dolmasına 4 ay kaldı, rica ettim kabul etmediler.

Paramı da iade ettiler. Ben THY'yi çok özledim. Bir an önce cezamın bitmesini bekliyorum, çünkü THY ile uçmayı gerçekten çok özledim. Bir şırdan yedim, çok pişman oldum."