Masterchef'in son bölümünde eleme adayları yaratıcı yemeklerle mücadele etti

Masterchef'in son bölümünde eleme adayı olan yarışmacılar keçi sütü ve isot salçasıyla yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. İkinci tura kalmayarak Masterchef'in üçüncü haftasına geçen isimler belli oldu. İlk turdan üçüncü haftaya geçen isimleri şefler açıkladı. İkinci tura kalan yarışmacılar Danilo Şefin 'Çıtırlık' tabağını yapmaya çalıştılar. Danilo Şefin tabağını en iyi yapan isim Ayaz oldu. Elenen yarışmacı ise Burcu oldu.

Masterchef'in son bölümünde eleme adayı olan yarışmacılar keçi sütü ve isot salçasıyla yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Eleme adayları olan Büşra, Burcu, Eda, Gamze, Çağatay, Ayaz ve Mert ikinci tura kalmamak için kıyasıya mücadele ettiler.

İkinci tura kalmayarak Masterchef'in üçüncü haftasına geçen isimler belli oldu.

ÜÇÜNCÜ HAFTAYA GEÇTİLER

İlk turdan üçüncü haftaya geçen isimleri şefler açıkladı. O isimlerdek ilki Eda oldu. Eda isottan tatlı yaptığı için Mehmet Şef şapka çıkardı. Masterchef'in üçüncü haftasına kalan diğer isimler şöyle oldu; Mert, Büşra.

Gamze, Burcu, Ayaz ve Çağatay ikinci elemeye kaldı.

DANİLO ŞEFİN TABAĞINI YAPTILAR

İkinci tura kalan yarışmacılar Danilo Şefin 'Çıtırlık' tabağını yapmaya çalıştılar. Danilo Şefin tabağı için yarışmacılara 40 dakika verildi.

Danilo Şefin tabağını en iyi yapan isim Ayaz oldu. Gecenin ikinci en başarılı tabağını Çağatay yaptı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Danilo Şefin vermiş olduğu tabağı en iyi yapan yarışmacı Ayaz olurken, onu Çağatay ve Gamze takip etti.

Danilo Şefin vermiş olduğu tabağıbu 3 isme göre daha başarısız yaparak Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı Burcu oldu.