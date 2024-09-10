Masterchef yarışmasında yedeklerden ana kadroya giren Bera kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve kıyasıya rekabetin yaşandığı 2024 Masterchef yeni sezonda Bera Altaş, ana kadroya girmeyi başardı. Yeni sezonda izleyicilerin karşısına ana kadroda çıkacak olan Bera'nın kim olduğu ise merakla bekleniyor. Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF BERA KİMDİR?

18 yaşındaki Bera Altaş, ikiz ablalarıyla birlikte katıldığı MasterChef yarışmasında, çocukluğundan beri aşçılığa ilgi duyduğunu belirtti. 6 yıldır mutfakta deneyim kazanan Bera, kariyerine bulaşıkçı olarak başladı. Esnaf lokantasında işe başlayarak adım adım ilerleyen genç aşçı, Uzak Doğu mutfağında da çalışma fırsatı buldu. MasterChef'te hazırladığı balık tabağıyla şeflerden tam not aldı.