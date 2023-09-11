MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu

İki aşamalı oyununun sonunda elemeye kalan Suna, geçtiğimiz haftanın adayı Eda ile son bir oyun oynadı. Oyunun sonunda tabağından kıkırdak çıkan Suna, MasterChef hayallerine veda etti.

İki aşamalı oyununun sonunda elemeye kalan Suna, geçtiğimiz haftanın adayı Eda ile son bir oyun oynadı. Oyunun sonunda tabağından kıkırdak çıkan Suna, MasterChef hayallerine veda etti.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi.

Elemeye kalan Ayaz, Tanya, Tolga, Sefa, Hasan, Esra ve Suna potaya girmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda geçtiğimiz haftanın eleme adayı Eda ile yarışan Suna, yarışmadan elendi.

SUNA ELEME ADAYI OLDU

MasterChef'in ilk oyununda yarışmacılar kuzu böbreği ve taze kişniş ile yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda Ayaz, Tanya, Sefa en lezzetli yemekleri yaparak devam etme hakkı kazandı.

İkinci tura kalan Suna, Esra, Hasan ve Tolga ise Somer Sivrioğlu'nun "Yeşil Mercimekli Mantı" yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadım sonrası en başarısız yemeği yapan kişi Suna oldu.

TABAĞINDA KIKIRDAK UNUTTU

Suna, geçtiğimiz hafta Çağatay'ın rahatsızlığından dolayı elenmesinin ardından eleme adayı seçilen Eda ile son bir eleme oyunu oynadı. İki yakın arkadaş olan Eda ve Suna final oyununda "Kalamar Dolması ve Mürekkepli Risotto" yapmaya çalıştı.

Şeflerin ortak yaptığı yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda ise yemeğinde kıkırdak unutan Suna, MasterChef hayallerine veda etti.