MasterChef All Star'da Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef yarışmacıları haftanın son eleme adayı olmamak için kozlarını paylaştı. Adana güvecini başarılı bir şekilde yapan Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin ikinci haftaya kalmayı garantiledi. İkinci etaba ise, Dilara'nın gözyaşları damga vurdu. Güzide ise kuşkonmaz ile yaratıcılık oyunu sonrası en başarısız tabağı çıkardığı için son eleme adayı oldu.

Masterchef yarışmacıları haftanın son eleme adayı olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef All Star'a Bedri Usta konuk oldu.

Adana güvecini başarılı bir şekilde yapan Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin ikinci haftaya kalmayı garantiledi. İkinci etaba ise, Dilara'nın gözyaşları damga vurdu.

ÖNCE KENDİNİ SAVUNDU, SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tahsin'in "Karideste bir şey mi var?" sorusu üzerine Dilara, "Ucunda hafif siyahlık gözüküyor. O isten olabilir. Ne bileyim! Bak sinirden konuşamıyorum.

Haşhaşın kendisinden olabilir. Ben temizledim karidesleri. Olsa zaten bağırsağı olur. Ben bunu yapmayacaktım zaten anladın mı? Bu değildi yani." ifadelerini kullandı.

GENÇ YARIŞMACIYI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

"Nasıl gerilmeyeceksin, nasıl sinirlenmeyeceksin, nasıl moralin bozulamayacak?" diyerek kendine yüklenen Dilara'yı Güzide sakinleştirmeye çalıştı.

Dilara bütün hafta tabakların geçti. Biliyorum senin için en kötüsü ama sen zaten ne kadar iyi olduğunu gösteriyorsun.

SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Öte yandan kuşkonmaz ile yaratıcılık oyunu sonrası en başarısız tabağı çıkaran Güzide, MasterChef All Star'ın son eleme adayı oldu.