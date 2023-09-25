MasterChef All Star'da Sefa Hayallerine Veda Etti

MasterChef All Star yarışmasında Sefa, eleme bölümünde hayallerine veda etti. Yarışmacılar yaban turpu ve tarçın kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalıştılar. İkinci turda Tanya ve Azize en iyi yemeği yaparak bir üst tura çıktılar. Son ikiye kalan Sefa ve Kerem arasından Sefa elendi. Sefa veda konuşmasında gastronomi sektöründe başarılı olacağını belirtti.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Kerem, Sefa, Tanya, Azize, Barbaros, Dilara ve Sergen'in mücadele ettiği gecede Sefa hayallerine veda etti.

YABAN TURPU VE TARÇINLA YEMEK YAPTILAR

İki aşamalı oyunun oynandığı eleme gecesinde yarışmacılar ilk etapta yaban turpu ve tarçın kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştılar. İlk turda başarılı olan isimler Sergen, Barbaros ve Dilara oldu.

SEFA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Kerem, Seda, Tanya ve Azize Danilo Zanna'nın imza tabağı "La Melanzane e La Ricotta'yı yapmaya çalıştı. Zorlu geçen mücadelenin sonunda turun en iyi yemeği yapan isimler Tanya ve Azize seçildi.

Son ikiye ise Sefa ve 2018 MasterChef ikincisi Kerem kaldı. Şeflerin kararının ardından MasterChef hayallerine veda eden isim Sefa oldu.

"BU MESLEĞİ BIRAKMAYACAĞIM, BENDEN KURTULUŞ YOK"

Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Sefa, "Son 2-3 haftadır bir yorgunluğum vardı bunu da insanlar anlıyordur zaten. Tezgahın başına geldiğimde işimi en layığıyla yapmaya çalıştım.

Bu maceranın daha güzel olacağını hayal etmiştim. Burası için elimden geleni yaptım. Bu mesleği bırakmayacağım, sonuna kadar gideceğim.

Gastronomi sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın benden kurtuluşu yok" dedi.