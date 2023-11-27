Masterchef All Star'da Kırmızı Takımın Üstünlüğü

Masterchef All Star'da hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın kaptanı Alican olurken kırmızı takımın kaptanı Batuhan oldu. Haftayı kırmızı takım 3-0 galip kapattı. Mavi takımdan Cemre hariç herkes eleme adayı olarak potada mücadele etti. Dün oynanan bireysel oyunda ise son kırmızı takım kaptanı Batuhan potaya girdi.

Masterchef All Star'da hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın kaptanı Alican olurken kırmızı takımın kaptanı Batuhan oldu.

Haftayı kırmızı takım 3-0 galip kapattı. Mavi takımdan Cemre hariç herkes eleme adayı olarak potada mücadele etti. Dün oynanan bireysel oyunda ise son kırmızı takım kaptanı Batuhan potaya girdi.

İlk kez potanın 6 kişi olduğu Masterchef'te yarışmacılar ilk olarak yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara bottarga ve kuzu kulağı verildi. Bu iki ürünün ön planda olduğu yaratıcı tabaklar için yarışmacılara 45 dakika süre verildi.

GECENİN EN İYİ TABAKLARI BELLİ OLDU

İlk turda gecenin en iyi tabağını Hasan ve Barbaros yaptı. İlk etapta bu hafta iki kişi gelecek haftaya geçti.

ŞEF TABAĞINA GEÇTİLER

Son dörde kalan Dilara, Batuhan, Esra ve Alican Danilo şefin, 'Linguistico' isimli tabağını yaptı. Yarışmacılara Danilo şefin tabağı için 55 dakika süre verildi.

Danilo şefin en iyi tabağını Esra yaptı. Esra'dan sonra en iyi yapan ikincisi isim Batuhan oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Son ikiye Dilara ve Alican kaldı. Masterchef All Star'a veda eden yarışmanın 12. olan isim Alican oldu.

Mehmet şef, "Herkese olan saygınla biliyoruz. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, tam bir beyefendisin. Maalesef bir rahatsızlığın var. Bize bile söylemedin iğne olman gerektiğini." açıklamasında bulundu. Danilo şef, "Herkesten daha zor süreç yaşadın.

Gülerek bunu karşıladın, başarılı şekilde tamamladın. Hep arkandayız, hep yanındayız." dedi. Somer şef, "Ayakta durmakta bile zorlanırken yemek çıkardın, mühim olan mücadele ruhun. Her şeyin başı sağlık öncelikle çok dikkatli ol.

Sen çok değerlisin. Bir kere konuşman, duruşun, nezaketin bizi her zaman çok etkiledi. Seni özleyeceğiz. Gülen yüzünü, şaka kaldırır tarafını çok özleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

"MUTLU VEDA EDİYORUM"

Alican yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Zor bir tabaktı. Aslında ürünleri bitirdim, tamamladım. Burada olmak çok güzeldi tekrardan. Siz de iyi ki varsınız.

Mümkün olduğunca güzel iz bırakabilmek adına görevimi tamamladım. Güzel örnek olabildiysek ne mutlu bana. Hatam olduysa affola. Yolun sonuna geldik. Bugün mutlu veda ediyorum. All Star'a ilk geldiğim gün çok heyecanlıydım.

Çok güzel zamanlar geçirdim burada. Görünenin dışında görünmeyen mücadelem vardı. Özellikle bu sene çok fazla hastalığım yüzünden problem yaşadım. Kimseye belli etmeden yoluma devam etmeye çalıştım.