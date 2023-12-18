Masterchef All Star'da Kırmızı Takım Kazandı

Masterchef All Star'da mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca mücadele etti. Hafta boyunca kıyasıya mücadelenin yaşandığı Masterchef'te kazanan 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyunları sonrası da 4 eleme adayı belli oldu.

Masterchef All Star'da mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca mücadele etti. Hafta boyunca kıyasıya mücadelenin yaşandığı Masterchef'te kazanan 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyunları sonrası da 4 eleme adayı belli oldu.

Bu haftanın eleme adayları Esra, Barbaros, Batuhan ve Dilara oldu. 4 eleme adayı hayallerine veda etmemek için kıyasıya mücadele etti.

YARATICI TABAKLAR YAPILDI

İlk yurda yarışmacılar börülce ve bıldırcının ön planda olduğu yaratıcı tabaklar yaptı. Tabakların yapımı sonrası sunuma geçildi. Şeflerin değerlendirmesi sonrası ilk turda; Dilara 17, Batuhan 18, Esra 15,5, Barbaros 20,5 puana ulaştı.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Puanlama değerlendirmesinin yapıldığı Masterchef All Star'da ikinci tura geçildi. Bu turda yarışmacılar Danilo şefin tabağını yaptı. Yarışmacılara Danilo şefin tabağı için 1 saat 20 dakika süre verildi.

Yarışmacıların tabaklarının bitirmesinin ardından puanlamaya geçildi. Barbaros toplam 35'e, Batuhan 37,5'a, Dilara 31,5'a, Esra ise 36 puana ulaştı. Yarışmaya veda eden isim Dilara oldu.

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın.

Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum.

Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum.

Son 8'e kalan yarışmacılar şöyle oldu; Kıvanç, Sergen, Tahsin, Hasan, Eren, Barbaros, Esra ve Batuhan.