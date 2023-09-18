Masterchef All Star'da Gamze elendi, Tahsin ve Dilara arasında gerilim yaşandı

Masterchef haftanın son gününde Gamze elendi. Tahsin ve Dilara arasında gerginlik yaşandı. Ayaz ve Eda ise bir sonraki haftaya geçti.

Masterchef haftanın son gününde bir kişi hayallerine veda etti. Hafta boyunca kırmızı ve mavi takımların kıyasıya rekabet ettiği Masterchef'te elem adayları Sergen, Sefa, Ayaz, Gamze, Barbaros, Dilara ve Eda olmuştu. Yarışmacılar ilk etapta pikan cevizi ve kekikten yaratıcı tabaklar yaptı.

Gecenin en iyi tabağını Dilara yaptı. Dilara'dan sonra Sergen ve Barbaros da ikinci tura kalmadan 11.haftaya devam eden isimler oldu. Fakat Dilara, yukarı çıktığı zaman Sergen ve Tahsin arasında gerginlik yaşadı.

Sergen ve Tahsin, Dilara'nın tabağını eleştirdi. Dilara yaptığı tabağın tarif defterinde olduğunu belirtirken Tahsin bu duruma tepki gösterdi. Tahsin, "Tamam Dilara senin defterinde zaten olmayan yok ki" dedi. Dilara yaptığı açıklamada, "Tahsin ile biz daha önce konuştuğumuzda onun da bir pepeçura tabağı olduğunu söylemişti.

Ben de dün tatlı yaparken kendi yorumladığım ürünlerle servis etmeye tercih ettim. Kırıldığım şey, Sergen ve Tahsin'in aynı anda benden gördüğün şeylerle yaptın demesi.

Yeri geldi ben arkadaşlarıma kendi tabaklarımı verdim. Papeçura yöresel bir tatlı. Ben farklı yorumunu yapabilirim, ama belki keşke tabağı öyle söylemeseydim." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Sefa, Ayaz, Eda ve Gamze ikinci tura geçti. Yarışmacılar elenmemek için Mehmef Şefin 'Tavuk Ciğerli Mousse' isimli tabağını yaptı. Gecenin en başarılı tabağını Ayaz yaptı.

Diğer isim ise Eda oldu. Bir diğer haftaya geçen Eda çok yorulduğunu söyledi ve strese girdiğini söyledi. Son ikiye Gamze ve Sefa kaldı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Masterchef All Star'a veda eden isim Gamze oldu. Gamze yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Potalar motivasyonumuzu etkiliyor.

Buraya kadar gelebildim ama hiçbir şey kaybetmedim. Bana kattığınız şeyler için de çok teşekkür ederim.

BİRİNCİLER GELİYOR

Somer Şef yaptığı açıklamada haftaya şampiyonların geleceğini belirtti.