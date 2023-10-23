Masterchef All Star'da eleme adayları belli oldu

Masterchef All Star yarışmasında hafta boyunca takım oyunları yapıldı ve eleme adayları belirlendi. Kıvanç, Sergen, Eren, Cemre, Azize ve Alican bu haftanın eleme adayları oldu. Yarışmacılar yaratıcı tabaklar yaparak mücadele etti ve en iyi tabakları Sergen, Eren ve Kıvanç yaptı. Son ikiye kalan Tanya ve Barış arasından Tanya eleme adayı oldu. Gecenin en başarılı tabağını Tanya ve Cemre yaptı. Azize ise yarışmaya veda etti.

Masterchef All Star'da hafta boyunca yarışmacılar takım oyunlarında mücadele etti. Takım oyunları sonrası dokunulmazlığı kaybeden ve yeniden yarışan isimlerden eleme adayları belli oldu.

Bu haftanın eleme adayı Kıvanç, Sergen, Eren, Cemre, Azize ve Alican oldu. Mavi takımın kaptanı olan Alican, eleme adayı belirleme sürecinde Tanya ile eşit oy almıştı.

Takımın kaptanı olduğunu belirten ve sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getiren Alican kendi ismini vermişti.

Dün ise yarışmacılar bireysel olarak eleme adayı olmamak için mücadele etti. Son ikiye Barış ve Tanya kaldı. Tanya bu haftanın son eleme adayı oldu.

İLK OLARAK YARATICI TABAKLAR YAPTILAR

Yarışmacılar ilk olarak şeflerin verdiği iki üründen yaratıcı tabaklar yaptı. Şeflerin verdiği ürünler, balık yağı ve trüf mantarı oldu. Zor bir potada iki ürünü birleştirip yarışmacılar yaratıcı tabaklar yaptı.

EN İYİ YAPANLAR BELLİ OLDU

Balık yağı ve trüf mantarından en iyi tabak çıkaran yarışmacılar; Sergen, Eren ve Kıvanç oldu.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

İkinci tura kalan Azize, Alican, Tanya ve Cemre Somer şefin kadayıflı karides tabağını yaptı. Tanya'nın karidese alerjisi olduğunu öğrenildi.

Karidese dokununca elleri şişen Tanya, daha önce de yaptığını ve tabağı yapacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Mehmef şef, şef tabaklarının daha önce belirlendiğini açıkladı.

Gecenin en başarılı tabağını yapan isim Tanya oldu. Tanya'dan sonra gecenin en iyi başarılı tabağını Cemre yaptı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Son ikiye Alican ve Azize kaldı. Takım oyunlarında performans birincisi olan Azize yarışmaya veda etti. Alican, "Çok üzgünüm. Zor topraklarda büyüdük biz. Hayat şartlarımız sanırım ikimizin de çok zordu. Mümkün olduğunca desteğim onunla olacak. Bence her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Azize yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ben bir rüya gördüm, Tahsin'e haftanın başında söyledim. Her gördüğüm rüyayı mutlaka yaşarım. Yol buraya kadar dedim. Pes etmiyorum. Hiç kimse için değil kendiniz için yaşamalısınız.

Şefler Azize'yi alkışlayarak uğurladı.