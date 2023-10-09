Masterchef All Star'da eleme adayları belli oldu

Masterchef All Star yarışmasında haftanın eleme adayları belirlendi. Yarışmacılar kıyasıya mücadele etti ve başarılı tabaklar yaptı. İlk turdan çıkan isimler ve ikinci turda mücadele eden yarışmacılar belirlendi. Sonunda ise bir yarışmacı elendi.

Masterchef All Star'da hafta boyunca eleme adayları belli olmuştu. Kırmızı ve mavi takımlar kıyasıya mücadele etmiş haftanın kazanan kaptanı Barbaros olmuştu. Hem kırmızı takımdan hem de mavi takımdan ise eleme adayları çıkmıştı.

Masterchef'te haftanın eleme adayları Ayaz, Tanya, Eda, Hasan, Cemre, Kerem ve Alican oldu. Eleme adayı yarışmacılar ekrana gelen son bölümde hayallerine veda etmemek için mücadele ettiler.

Yarışmacılar ilk olarak verilen ürünlerle yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara yaratıcı tabakları yapmaları için verilen ürün kirli kalamar ve isot reçeli oldu. Yarışmacılar ilk turdan yukarıya çıkmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar daha sonra şeflere yemeklerini sundu.

İLK TURDAN ÇIKAN İSİMLER AÇIKLANDI

Gecenin en başarılı tabağını Hasan yaptı. Hasan'dan sonra en başarılı yemek yapan ikinci yarışmacı Cemre oldu. İlk turdan haftaya kalan diğer isim Kerem olarak açıklandı.

ŞEF TABAĞINA GEÇTİLER

Alican, Eda, Ayaz ve Tanya elenmemek için ikinci turda mücadele etti. Yarışmacılar Mehmef Şefin 'arı' isimli tabağını yaptı.

İKİ YARIŞMACI BALI GETİRMEDİ

Eda yarıştan sonra ortalığı toplarken balı sepete koydu. Eda, "Balım eksik zaten, kurabiyem de kırılıp düştü" açıklamasında bulundu. Ayaz da balı getirmeyen isimlerden biri oldu.

Ayaz, "Benim balım döküldü, onu veremezdim. Yandan yeni bir bal istedim, o ara süre bitmişti." dedi. Mehmef Şef daha sonra Ayaz'ın dökülen balına bakmaya gitti.

Mehmef Şef, "Kenardan bal gelmesine gerek yok. Dökülsün, kavanozun içinde kalmış. Bu bal bir kaşık yeter. Yere tamamen döküldü demen için bunun tamamen ters dönmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Somer Şef, "Bu oyunda da maalesef birkaçınız kontrolünü kaybettiniz. Sonuçta en çok hata yapan arkadaşımız gidecek. Hatalarla dolu bir gece. En az hata yapan arkadaşımız birinci olacak." dedi. Mehmef Şefin en iyi tabağını Tanya yaptı. Tanya'dan sonra en az hata yapan ikinci tabak Alican'ın oldu.

ELENEN İSİM AÇIKLANDI

Masterchef All Star'a veda eden isim Eda oldu. Eda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ben aylardır bu tabağı bekliyordum. Çok telaş yaptım. Her şeyim tamamdı benim.

Tezgahımı toplayayım derken hazırlamış olduğum balı kirli sepetine atmışım. Bardağımı alırken mekanizma tezgaha düştü. Kendi elimle kendimi eledim gibi bir şey oldu şefim.

Açıkçası çok da yorulmuştum zaten. Sizlerden çok güzel şeyler öğrendim. Masterchef All Star bana çok daha güzel şeyler kattı. 7.potamızda veda ediyoruz. Ben mutlu ayrılıyorum şefim. Mental olarak gerçekten iyi değildim.