Masterchef All Star'da bir isim daha veda etti

Masterchef All Star yarışmasında eleme adayları belirlendi ve bir yarışmacı daha veda etti. Kırmızı takımın kaptanı olan Kıvanç büyük başarı elde etmişti. Mavi takımın eleme adayları ise Alican, Rıfat, Sefa, Esra, Azize ve Sergen oldu. Yarışmacılar yaratıcı tabaklar yaparak mücadele etti. Alican'ın yaptığı hata sonucunda elendi ve Rıfat ise yarışmaya veda etti.

Masterchef All Star'a bir isim daha veda etti. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada tek tek eleme adayları belli olmuştu. Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan ve kırmızı takımın kaptanı olan Kıvanç büyük başarı elde etmişti.

Kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım bir bir eleme adayları çıkardı. Mavi takımdan eleme adayları şöyle sıralandı; Alican, Rıfat, Sefa, Esra, Azize ve Sergen.

Dün yarışmacıların kendi arasında oynadığı dokunulmazlıkta ise eleme adayı Ayaz olmuştu.

İKİ ETAPLI ELEME OYUNU

Eleme adayları Masterchef'e devam edebilmek için stüdyoya geldi. Haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alican yaptığı açıklamada, "Öncelikle içim çok rahat burada olduğum için.

Çünkü bunu hak ettim, özeleştirim bu olacak. Burası bir yarışma en ufak bir hatada elenebilirsiniz. Bu haftanın performansı bende çok kötüydü. Şu anda buradayım en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

Sergen ise "Şefim hak ettim bence kaybettim potaya geldim. Hepsini rakip olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.

YARATICI TABAKLARA GEÇİLDİ

Açıklamaların ardından yarışmacılara yaratıcı tabak çıkaracakları ürün verildi. O ürün şeftali oldu. Yarışmacılar ilk turdan çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

HATA DAMGA VURDU

Danilo şef yaptığı açıklamada, "Aranızda bir kişi maalesef büyük bir hata yaptı. O kişi maalesef eleme gecesinde yapmaması gereken hata yaptı. Evet Alican maalesef o kişi sensin. Sıfır saydıktan sonra hatta sıfır deyince senin tabakta tezgah üstünde değil senin tabak ocakta." dedi.

Daha sonra şefler değerlendirmeye geçti. Oyunun birincisi Sergen olurken ikinci tura kalmadan yeni haftaya devam eden yarışmacılar Azize ve Esra oldu.

SOMER ŞEFİN TABAĞINI YAPTILAR

Son dörde kalan; Alican, Rıfat, Sefa ve Ayaz Somer şefin tabağını yaptı. Yarışmadan ilk çıkan isim Alican oldu. Yarışmaya devam eden diğer ismin Sefa olduğu açıklandı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu. Rıfat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sizi çok seviyorum. Ben buraya çok büyük keyifle geldim.

İnanılmaz bir ekip vardı. Ben buradan çok mutlu ayrılıyorum. Hüzünlü olmamın tek sebebi benden beklentisi olan insanlar vardı.