Masterchef All Star'da 100 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı belli oldu

Masterchef All Star'da yapılan ödül oyununu kazanan yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmanın detayları ve yaşananlar hakkında bilgi verildi. Kırmızı takımın kazandığı yemek yarışması ve Eda'nın tepki çeken tabağı da haberde yer aldı. Son ikiye kalan isimlerden Eray, Masterchef All Star'ın ilk ödül oyununu kazandı.

100 bin TL büyük ödülü kazanan yarışmacı ise belli oldu. İşte Masterchef son bölüm yaşananlar...

YARIŞMANIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Masterchef All Star'da bu kez yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. 100 bin TL'lik ödül oyunun detaylarını Somer Şef açıkladı. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Bugün çok eğlenceli bir oyunla başlıyoruz.

Bugün bir bilgi yarışmasıyla başlayacağız. Size tam 25 soru soracağız. Her bir sorudan sonra takım olarak karar vereceksiniz kaptanınız şıklardan bir tanesini söyleyecek. Çok puan alan takım bireysel oyuna geçecek ve gecenin kazanan takımı olacak" dedi.

KIRMIZI TAKIM KAZANDI YEMEK YARIŞMASINA GEÇİLDİ

Yarışmacılar Masterchef'te geçtiğimiz yarışmalarda yaşanan olayları tahmin etmeye çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı anlarda kazanan takım kırmızı oldu.

Kırmızı takım daha sonra kendi arasında yemek yarışına geçti. Yarışmacıların lime ve soya filizinden bir ürün çıkarılması istendi.

EDA'NIN TABAĞI TEPKİ ÇEKTİ

Tabağını beğenmediğini söyleyen ve şeflere saygısızlık yapmamak için tabağı getirdiğini söyleyen Eda, tepki aldı. Şeflerden tepki alan Eda, daha çok özen göstereceğini belirtti.

KAZANAN İSİM AÇIKLANDI

Son ikiye kalan isim Eray ve Batuhan oldu. Masterchef All Star'ın ilk ödül oyununu kazanan yarışmacısı Eray oldu.