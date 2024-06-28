MasterChef Alina kimdir? 2024 Masterchef Alina Hastaoğlu kaç yaşında, nereli?
Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Alina kimdir? MasterChef 2024 Alina kimdir?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, 2024 MasterChef Alina kaç yaşında, nereli?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?
Masterchef Jürisi 2022 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır.
MASTERCHEF ALİNA KİMDİR?
Alina 31 yaşındadır. 4 yıl önce de yarışmaya katılan Alina Duai'de yaşıyor. Makyaj uzmanı olan Alina Romanyalı ve eşi Türk'tür.
Alina 4 yıl aradan sonra yeniden MasterChef'te. #MasterChefTürkiye #MasterChef #ACUNMEDYA #TV8 @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya @SomerSivrioglu pic.twitter.com/P340gBrVRG— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) June 27, 2024