MasterChef Alina kimdir? 2024 Masterchef Alina Hastaoğlu kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, 2024 MasterChef Alina kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2022 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır.

MASTERCHEF ALİNA KİMDİR?

Alina 31 yaşındadır. 4 yıl önce de yarışmaya katılan Alina Duai'de yaşıyor. Makyaj uzmanı olan Alina Romanyalı ve eşi Türk'tür.