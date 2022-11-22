Masterchef 135. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef 135. bölüm fragmanı izle

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Kasım MasterChef fragmanı izle

Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla ekranlara gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 27 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 133. bölüm fragmanı izle! 27 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?

MASTERCHEF TAKIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü takımlar arasında oynanan ödül oyununu 3-2 lik skorla Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel ödül oyunu oynayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 10 yarışmacının kaldığı yarışmada yeni haftanın kaptanları ve takımlar dün akşam oynanan oyun ile belirlendi.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını araştırmaya başladı. Son olarak Barış'ın veda ettiği programda sona doğru yaklaşılıyor.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar son 4 isim arasına kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.

MAVİ VE KIRMIZ TAKIMIN KAPTANLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Burak Kaya oldu. Burak Kaya kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Ayaz'ı seçti.

MASTERCHEF 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Masterchef'te Kırmızı takım şuanda 50 bin TL'lik ödül için yarışıyor. Kırmızı takımda bulunan Burak K., Kıvanç, Metin, Ayaz veya Görkem'den birisi ödülün sahibi olacak.

En iyi 3 tabak:

Burak Kaya

Kıvanç

Görkem