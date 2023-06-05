Maske: Nezaketle Tebessüm filminin galası yapıldı

Başrollerinde Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı ve Ulvi Alacakaptan'ın yer aldığı 'Maske: Nezaketle Tebessüm' filminin galası Kanyon Paribu Cineverse'te gerçekleştirildi. Film oyuncularının yanı sıra çok sayıda ünlünün katıldığı gala öncesi basın mensuplarına konuşan yönetmen Berker Berki, güzel ve farklı bir iş yapmaya çalıştıklarını belirterek, 'Yapımcılar Emrah ve Hande'nin vizyonuyla değişik bir senaryo ortaya çıktı. Çok değerli oyuncular ve teknik ekip bir araya geldi. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum.' dedi.

Başrollerinde Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı ve Ulvi Alacakaptan'ın yer aldığı "Maske: Nezaketle Tebessüm" filminin galası Kanyon Paribu Cineverse'te gerçekleştirildi.

Film oyuncularının yanı sıra çok sayıda ünlünün katıldığı gala öncesi basın mensuplarına konuşan yönetmen Berker Berki, güzel ve farklı bir iş yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Yapımcılar Emrah ve Hande'nin vizyonuyla değişik bir senaryo ortaya çıktı. Çok değerli oyuncular ve teknik ekip bir araya geldi. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Başrol oyuncularından Nilay Deniz, "Umarım beğenirsiniz. İyi ve kötü eleştirinizi mutlaka bize iletin. Her zaman iyinin daha iyisi olsun ve bizler de çok güzel filmler izleyelim inşallah." ifadelerini kullandı.

"Karakterime psikolojik olarak yaklaşmak kolay değildi"

AA muhabirine açıklamada bulunan Kaan Turgut ise farklı roller oynamanın çocukluk hayali olduğunu dile getirerek, "Senaryo geldiği anda bu filmin içinde olmam gerektiğini hissettim. Mental ve fiziksel olarak yoğun bir süreç başladı benim için. Karakterim Barış'a psikolojik olarak yaklaşmak kolay değildi ve oynadığım karakterleri birbirinden ayırmak da bir çalışma gerektiriyordu." diye konuştu.

Turgut, role hazırlanma ve çekim sürecinin çok yoğun geçtiğini aktararak, "Benim hayatımda Maske filmi bazen hedefe giderken insanların olmadığı gibi görünebildiğini çağrıştırıyor. Maskelerin azaldığı bir dünyayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'ın üstlendiği film, 9 Haziran'da vizyona girecek.