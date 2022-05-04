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Marmaris'te eğlence sokağa taştı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Marmaris'te eğlence sokağa taştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayramın ilk günü barlar sokağında eğlence sokaklara taştı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayramın ilk günü barlar sokağında eğlence sokaklara taştı.

Türkiye'de sadece Marmaris'te 300 metre uzunlukta, 90 sıralı disko, bar ve gece kulübüyle ilk ve tek olan Barlar Sokağı bayramın ilk günü eğlenmeye çıkan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Marmaris, Türkiye, Muğla, Magazin, Haberler

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