Mardinli görüntü yönetmeni İbrahim Çelik, başarısını Avrupa'ya taşıdı - Haberler

Mardin'de yaptığı işler nedeniyle geniş bir çevre tarafından tanınan görüntü yönetmeni İbrahim Çelik başarısını Avrupa'ya taşıdı. Genç yönetmen, Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünya çapında düzenlenen birçok filmin yarıştığı 48 Hour Film festivalinde yarışan Fixtion filmin görüntü yönetmenliğini üstlenerek hem Mardin'i hem de Türkiye'yi temsil etti.

"BİRÇOK ÜNLÜ İSİM PROJEDE YER ALIYOR"

Kendisine gelen teklifi geri çevirmediğini belirten İbrahim Çelik, başarı hikayesi ve festivale katılma serüvenini anlattı. Çelik, "Projenin yönetmeni Nuri Akalın ve aynı zamanda hem Belçika hem Hollanda'nın ünlü aktör ve aktrisleri bu projede yer aldılar. Niels Nijsmans, Louise Gouw, Ronnie Stanford bunlardan birkaçı bu tarz prestijli platformlarda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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