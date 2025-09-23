Haberler

Maral'dan şaşırtan itiraf: İçimde bir Mahmut abi saklı
Popüler dizi karakteri Maral, son röportajında şaşırtıcı bir itiraf yaptı. Kendi içinde bir 'Mahmut Abi' sakladığını belirten Maral, bu durumun hayranlarını oldukça şaşırttı. Maral'ın bu itirafı, dizi severler arasında geniş yankı buldu.

Şarkıcı Maral Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında samimi açıklamalarda bulundu. Bingöl'den Londra'ya uzanan hayat yolculuğunu samimiyetle paylaşan Maral, hem özel hayatına hem de sanat kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"NE KADAR DİŞİ OLSAM DA İÇİMDE BİR MAHMUT ABİ SAKLI"

Maral, sahnede sergilediği enerjiyi ve duruşunu anlatırken şu sözlerle izleyenleri şaşırttı, "Ne kadar dişi olsam da içimde bir Mahmut Abi saklı. Dışımda Çağla Şıkel, içimde Dilber Ay yatıyor." Sanatçı, bu cümleyle dış görünüşündeki zarafet ile iç dünyasında taşıdığı güçlü, sert ve mücadeleci yanına dikkat çekti. Kadın olmanın getirdiği zarafeti sahnede yansıttığını, ancak yaşadığı baskılar, önyargılar ve mücadelelerin ona erkeksi bir kararlılık kazandırdığını ifade etti.

LONDRA'DA TEK ODALIK HAYAT MÜCADELESİ

Maral, kariyer yolculuğunun en zor dönemlerinden birini Londra'da yaşadı. Pasaport sorunları nedeniyle yıllarca yurda dönemediğini anlatan sanatçı, zorlu şartlarda ayakta kalmayı başardığını şu sözlerle dile getirdi:

"Pasaportum 5 yıl gelmedi, Londra'da tek odada yaşadım. Ortak mutfak, ortak banyo… Ama çalışarak ayakta kaldım." Maddi sıkıntılara, yalnızlığa ve belirsizliğe rağmen sahneden kopmadığını söyleyen Maral, müzikle kurduğu bağ sayesinde ayakta kaldığını vurguladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
