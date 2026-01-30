Makine sektör temsilcilerinden BTSO'da dev buluşma

Makine sektör temsilcileri BTSO'da buluştu. 700'den fazla sektör temsilcisinin yoğun katılım gösterdiği genişletilmiş sektörel analiz toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın köklü bir dönüşüm sürecinden olduğunu belirterek, "Yapay zeka ve dijitalleşme ile birlikte sanayi devriminin çok ötesinde bir dönüşümün içindeyiz. BTSO olarak hedefimiz, bu yıkıcı dönüşümü en az hasarla atlatmak ve Bursa'nın önümüzdeki 50 yılda da küresel gücünü korumasını sağlamaktır." dedi.

Bursa'da makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 8. ve 35. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı'nda bir araya geldi. BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 700'ü aşkın makine sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün sanayi, üretim ve ihracat odaklı kalkınma modelinin temel taşı olduğunu vurguladı. BTSO olarak bu farkındalıkla hareket ettiklerini belirten İbrahim Burkay, "Üretimle, sanayiyle ve ihracatla kalkınmayı hedefleyen her ülkenin kendine yetebilen yerli ve milli teknolojiye sahip olması gerekiyor. Aksi halde küresel rekabette varlığınızı sürdürebilmeniz mümkün değil. Makine sektörümüz de bu anlamda stratejik bir konuma sahip. Biz stratejik planlarımızda bunu çok net ortaya koyduk ve makine sektörünü en başa yazdık." diye konuştu.

"Her sektörde ayak izi var"

Makine sektörünün yalnızca kendi alanıyla sınırlı olmadığını, savunma sanayinden havacılığa kadar pek çok sektöre doğrudan etki ettiğine işaret eden Burkay, dünyadaki makine ihracatına ilişkin veriler paylaştı. Başkan Burkay, "Bugün dünyadaki toplam makine ihracatının yüzde 60'ını yalnızca 5 ülke gerçekleştiriyor. Bu ülkeler aynı zamanda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip. Çünkü makine olmadan üretim olmaz. Üretmek istiyorsanız, mutlaka makineye sahip olmanız gerekir. Kendi alanının dışında birçok alana hitap eden savunma sanayinden havacılığa, enerjiden otomotive kadar pek çok alanda sizlerin emeği, ayak izi var. Bu sektör bu yüzden çok kıymetli. BTSO olarak bu sektörün öneminden farkındayız. Bu vizyonla projeler geliştiriyor, sektörlerin yurt dışına açılmasına yönelik çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üretmeyen ülkelerin ne nale geldiğini pandemide gördük"

Pandemi sürecinin üretimin stratejik önemini açık biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Burkay, Türkiye'nin bu dönemde gösterdiği performansın güçlü sanayi altyapısının bir sonucu olduğunu belirtti. 2020 yılında pandemiyle birlikte tüm dünyanın çok net bir tablo gördüğüne işaret eden İbrahim Burkay, "Üretmeyen ülkelerin ne hale geldiğine birebir şahit olduk. Şükürler olsun ki Türkiye olarak çok kısa sürede, maskeden tek kullanımlık sağlık ürünlerine kadar her şeyi kendi imkanlarımızla üretebildik. Bu, paranın değil üretim gücünün belirleyici olduğu bir dönemdi. İşte bu yüzden üretim bu kadar önemli, bu üretimin olmazsa olmazı olan makine sektörü de bu kadar stratejik nitelikte." diye konuştu.

"Sanayi devriminin ötesinde büyük değişimin içerisindeyiz"

Küresel ölçekte yaşanan dönüşüme de değinen İbrahim Burkay, dünyada büyük bir servet transferi olduğunu belirterek, "Sanayi devrimi ile oluşan sermaye el değişiyor. Buna ister yapay zeka diyelim ister dijital çağ diyelim. Küresel dengelerin tamamen değiştiğine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sanayi devriminin çok ötesinde, çok daha büyük bir dönüşümün içindeyiz. Öyle bir ana tanıklık ediyoruz ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bizler BTSO olarak bu yıkıcı dönüşümü en az hasarla atlatmak istiyoruz. Kentimizin ve ülkemizin önümüzdeki 50 yılda da dünyada gücünü devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bütün projelerimizin temelinde bu var." dedi.

"Dünyada lojistik bitmez"

Bu sürecin sanayi ve makine sektörü açısından zorluklar kadar fırsatlar da barındırdığını dile getiren Burkay, asıl hedeflerinin Bursa ve Türkiye'nin bu dönüşümden güçlenerek çıkması olduğunu söyledi. Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna da değinen Burkay, bu yapının Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan ilk fon olma özelliğini taşıdığını hatırlattı. İbrahim Burkay, "Dünyada lojistik bitmez. GSYF ile üyelerimizi bir araya getirdik. Fonun mantığı da bu. Bu projenin yenileri de gelecek. Yeni iş modelleri üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu projeleri hep birlikte yapacağız. Bundan sonra da üretimi, lojistiği ve sanayiyi güçlendirecek yeni iş modellerini birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"BTSO vizyoner çalışmalara imza atmaya devam edecektir"

Bursa OSB Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz ise makine sektörünün son yıllarda BTSO ve diğer sivil toplum kuruluşları nezdinde daha güçlü bir ses haline geldiğini belirterek, "Sektörümüzdeki birlik ve beraberlik bizleri onurlandırıyor. Burada böyle güçlü ve nitelikli bir topluluğu görmek son derece mutluluk verici. Makine sektörünün sesi bugün daha gür çıkıyorsa, bunda Başkanımız İbrahim Burkay'ın destekleri ve sizlerin birlikte ortaya koyduğu duruşun büyük payı var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ın bizlere sektöre katkılarıyla çok daha vizyoner projelere imza atmak için yine beraberiz. Sektörümüzden gelen her talebi Odamız çözmeye çalışacaktır. Sektörümüz krizlerden en fazla etkilenen alanlardan biri olsa da yapmış olduğumuz üretim insanlığa sağladığı fayda nedeniyle son derece kıymetli ve kutsaldır. İnşallah önümüzdeki dönemde de çok daha güçlü projelere birlikte imza atacağız." diye konuştu.

"Bursa'nın makine ihracatı türkiye ortalamasının iki katı"

Toplantıda, makine sektörüne yönelik BTSO faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'nın makine ihracatındaki güçlü konumuna dikkat çekti. Şener, "Bursa'nın makine ihracatı, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı seviyesinde. Bursa, Türkiye'nin makine ihracatının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına gerçekleştiriyor. Bu çok önemli bir rakam. Bursa ihracatçı bir şehir. Bu, makine sektörünün kentimiz için ne kadar stratejik bir alan olduğunu gösteriyor." dedi. Son 12 yılda makine sektöründeki üye ve ihracatçı firma sayısında önemli artışlar yaşandığını belirten Şener, "2013 yılından bu yana üye sayımız yüzde 121 artmış. İhracatçı firma sayımız yüzde 350 arttı. Bu artış, firmalarımızın artık küresel pazarlara entegre olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın farklı coğrafyasına ihracat odaklı çalışmalar yaptık. Makine sektörümüze yönelik yurt dışı alım heyeti ve b2b programları yaptık. 18 ülkede 25 farklı şehirde 38 b2b ve fuar ziyareti gerçekleştirdik. Makine sektörü olarak yaptığımız seyahatin toplamı 20 dünya turuna eşit. Tüm bu ziyaretlerimiz bizlere önemli iş fırsatları sundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın sektörümüze destekleri olmasa bu çalışmalar olamazdı. Başkanımıza katkıları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından komite üyelerinin aktardığı sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Toplantıya BTSO 8. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Topak, 35. Meslek Komitesi Başkanı Meral Ertürk, BTSO Meclis Üyeleri Cem Bozdağ ve Bülent Şener de katıldı. - BURSA