Mahsun Kırmızıgül... İCRA SÜRPRİZİ!

Mahkeme, davanın Kırmızıgül'ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül'ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetmişti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Yönetmen Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, avukatlık ücretini alamadığı gerekçesiyle İstanbul İcra Dairesi'ne başvurdu ve Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlattığı öğrenildi.

Dilekçesinde mahkemenin, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film'i vekalet ücreti ödemeye hükmettiğini belirten avukat Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu bildirdi.

ÜCRETİ ÖDEMEZSE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Avukat Kasap'ın dilekçesindeki taleplerini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttığı öğrenildi.

İcra dairesinin tebliğ ettiği bilgilere göre; Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film, emrin kendilerine bildirilmesinden itibaren yedi gün içerisinde borcu icra dairesine ait banka hesabına yatırmazsa veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, haklarında zorla icra yapılacak ve Kırmızıgül hapis cezasına çarptırılacağı öğrenildi.

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