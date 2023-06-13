Mahsun Kırmızıgül'e açılan dava sonuçlandı

MÜZİK yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal'ın vizyonda yer alan 'Prestij Meselesi' filmine tedbir konulması için Mahsun Kırmızıgül'e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine karar verdi.

MÜZİK yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal'ın vizyonda yer alan "Prestij Meselesi" filmine tedbir konulması için Mahsun Kırmızıgül'e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine karar verdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma sürecini anlattığı "Prestij Meselesi" filmi gösterime girmişti. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Volkan Topaloğlu filmin yayınlanmasının durdurulması için tedbir konulmasını talep etmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacı tarafın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nce değerlendirilmesi için görevsizlik kararı vermişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir talebinin reddine karar verdi.