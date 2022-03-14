Mahsun Kırmızıgül'ün Kardeşi Yusuf Bazencir'den Şiddet Açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı.

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardındar "tehdit - hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YUSUF BAZENCİR'DEN ŞİDDET İDDİASINA YANIT

Sosyal medyaya yansıyan bu gelişme sonrası Yusuf Bazencir'den ilk açıklama geldi.

Instagram'dan açıklama yapan Bazencir, "Evliliğimde eşime karşı saygım ve sevgim sonsuzdur. Yaşanan olayda asla eşime karşı şiddet uygulama amacım olmadığı gibi bugüne kadar da eşime şiddete yönelik bir hareketim olmamıştır. Sadede saatimde almam gereken ilaçlarımı almak amcıyla o an kapıya sinir ve heyecanla müdahale ettim. Bu eylem sadece kapıyı açmaya yönelik olup eşime yönelik değildir" dedi.

İŞTE YUSUF BAZENCİR'İN O AÇIKLAMASI:

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti.