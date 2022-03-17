Mahmut Görgen ve Eda Baysal Aynı Projede!

Nutuk, Loco, Everything ve daha pek çok önemli şarkıya imzasını atan genç aranjör ve DJ Mahmut Görgen, yeni şarkısında Eda Baysal ile buluştu.

Genç solistlere destek olmasıyla da tanınan Görgen, sözleri Eda Baysal imzası taşıyan "İtiraf Et"in aranjesini üstlendi. Farklı bir sound ile müzikseverlerin karşısına çıkan Görgen; "Yeniliklere her zaman için açık olmak gerekli. Farklı bir sound deneme konusunda ortak bir karar aldık ve Eda'nın şarkısını da böyle farklı bir tarzda müzikseverlerle buluşturduk. Dinleyen herkesin beğeneceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Warble Medya etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan şarkı video klibiyle de Mahmut Görgen youtube kanalında yayınlandı.

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