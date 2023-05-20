Magnum ve TikTok yıldızı JVKE, yaz şarkısı için iş birliği yaptı

Magnum, TikTok yıldızı JVKE ile birlikte yeni yaz lezzetleri Sunlover ve Starchaser'ı kutlamak için bir şarkı yayınladı. JVKE, NASA katkılarıyla elde edilen güneşin çıkardığı gerçek sesleri kullanarak Magnum için Golden Hour'u yeniden düzenledi ve yorumladı. Şarkı, Cannes'da Magnum'un ikonik plajında gerçekleştirilecek panelde yayınlanacak.

Magnum, yaz şarkısı için TikTok yıldızı JVKE ile bir iş birliğine imza attı. Marka, JVKE ile evrenin en büyük yıldızı güneşi, yeni yaz lezzetleri Sunlover ve Starchaser'ı kutlamak için bir araya getirdi. Dünya çapında ünlü şarkıcı, söz yazarı ve TikTok fenomeni JVKE, hit parçası Golden Hour'u, NASA katkılarıyla elde edilen güneşin çıkardığı gerçek sesleri kullanarak yeniden düzenledi ve yorumladı.

NASA'nın veri kütüphanesinden alınan güneşin çıkarttığı sesler, Magnum ve JVKE'e ilham oldu. NASA'dan alınan veriler kullanılarak yeniden tasarlanan parça, veri sonifikasyonu süreciyle gerçek anlamda dünyanın sınırlarını aşan bir ses deneyimi sunuyor. Magnum ve JVKE, NASA'nın ses kütüphanesindeki ham verileri sese dönüştürmek için NASA ile birlikte çalışmış bilim adamı Dr. Robert Alexander ile iş birliği yaptı. Parçanın hazırlık aşamasında bilimsel destek sunan Dr. Robert Alexander, "On yılı aşkın bir süredir NASA'nın veri arşivindeki en iyi bölümleri dinliyor ve en sevdiğim örnekleri topluyorum. Magnum ve JVKE ile birlikte çalışarak bu sesleri tarihte ilk kez bir pop hitine dönüştürmek, gerçekten heyecan verici. Bu parça ile uzay araştırmalarının sessiz çağının ötesine geçtik" dedi.

#HazHiçBitmesin kampanyası ile gündüzü yansıtan Sunlover ve geceyi simgeleyen Starchaser'ı kutlayan buluşma, 1 milyardan fazla dinleme sayısına sahip Billboard Hot 100 listesinde yer alan JVKE'in yorumuyla şarkının yeni versiyonu 'Golden Hour (ft. the Sun) Sunlover-Starchaser Edit' olarak adlandırıldı. Kısa bir versiyonu da müzik severlerle buluştu.

MAGNUM TÜRKİYE ONUR KONUĞU OLARAK HANDE ERÇEL DE KATILIYOR

Şarkının yeni versiyonu 22 Mayıs Pazartesi günü, Cannes'da Magnum'un ikonik plajında BBC Radio 1 sunucusu Clara Amfo'nun ev sahipliğinde sürpriz konukların katılımıyla gerçekleştirilecek panelde yayınlanacak. Aynı gün TikTok üzerinden canlı yayınlanacak performansla da tanıtılacak. Daha sonra yeni parça Spotify üzerinden dinlenebilecek ve JVKE'nin kendi kanalında başlattığı TikTok yarışmasına katılabilecek. Cannes La Croisette plajında tanıtılacak şarkının kutlandığı partiye Magnum Türkiye onur konuğu Hande Erçel de katılacak.

İş birliği hakkında konuşan JVKE ise projeye duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Güneş'in çıkarttığı gerçek seslerini kullanarak, Golden Hour'un bu yepyeni versiyonunu hayata geçirmek için Magnum'la çalışmak hem çok eğlenceli hem de çok havalıydı. Müziğimde her zaman hayallerin sınırlarını zorlamaya çalıştım. NASA verilerini, Güneş'ten çıkan sesleri kullanmak, beni çok heyecanlandırdı. Herkesin dinlemesi için sabırsızlanıyorum."