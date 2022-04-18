Magazinkolik Özel Haber/ Safiye Soyman... NİKAHA KATILMAK İÇİN İŞİNİ İPTAL ETTİ!

Safiye Soyman, Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanan Seda Sayan'ın nikah törenine önceden belirlenmiş bir sahne programı nedeniyle katılamayacağını ve hediyesini de önceden verdiğini açıklamıştı.

'Benim bacım gelin oluyor' diyen Safiye Soyman; www. magazinkolik.com 'a yaptığı açıklamada, programını iptal ettiğini ve kadim dostu Seda Sayan'ın bu mutlu gününde yanında olacağını söyledi.

Karşı tarafında bu mazereti anlayışla karşıladığını belirten Safiye Soyman, 'Seda benim için çok değerli, o benim her şeyim, 30 senelik arkadaşım, kardeş gibi olduk, bu mutlu gününde yanında olacağım için çok mutluyum' dedi.