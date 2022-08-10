Magazinkolik Özel Haber / Müge Anlı… KALBİNDE YER VERMEDİĞİ BABASINA AİLE MEZARLIĞINDA DA YER VERİLMEDİ!

İhsan Anlı'nın ölüm haberinin ardından çocukları Müge, Efe ve Korkut'un dramları da ortaya çıkmış özel haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Her ne kadar bazı kişiler bizim haberimize sahiplenmeye kalksa da biz kendi işimize yani Gazeteciliğe geri dönelim dedik ve bu yaşanan dramı anlamaya çalıştık.

İhsan Anlı'nın 28 yıldır çocuklarıyla görüşmemesinin sebeplerini araştırırken mehrumun cenazesinden sonra da ses getirecek bir olaya rast geldik.

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, Müge Anlı'nın yıllar önce satın aldığı, taşında 'Anlı Ailesi' yazan mezarlığına değil de, Topkapı Mezarlığı'nda bulunan kendi babasının bulunduğu mezara defnedilmiş.

AİLE MEZARLIĞI YAPTIRMIŞ

Müge Anlı daha önce bir canlı yayını esnasında; "Bana bir şey olursa buradan söylüyorum, kayda geçsin.

Ben bakımevine gideceğim. Bana da oğluşum Efe baksın, kız küçük daha.

Bunun vasiyetini şimdiden yapmalı. Ben öyleyim, benim mezar yerim de belli.

Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim.

Yapmazlarsa günahı onların boynuna. Yaka kartına kadar hepsi hazır." ifadelerini kullanmıştı.

İşte 2003 yılında alınan ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda caminin hemen yanında bulunan Anlı ailesinin mezarlığı:

Odatv.com tarafından yayınlanan tapu belgesi: