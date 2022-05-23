Magazinkolik Özel Haber/ Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan... FARRAH ZEYNEP ABDULLAH'A HAKARET DAVASI AÇTI! - Haberler

www.magazinkolik.com'a özel olarak konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; "Ben Kozan halkı tarafından seçilmiş bir başkanım, bana IQ testi göndereceğini söyleyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah Kozan halkına da hakaret etmiş sayarım.

Kendi dalında bir eser ortaya koyana sanatçı denir. Sanatçı topluma güzel şeyler kazandırırken, ilkeli tutumu ve saygınlığı ile adından söz ettirendir.

Belediye Başkanlığımın yanı sıra sanatla bütünleşmiş mimarlık mesleğimi de icra ederken kişisel hırslarım için saldırganlığı,insanlara hakareti utanç sayarım.

Bu nedenle bana IQ testi yollamak isteyen oyuncunun ve Tolga Candaş Işık adlı şahsın gala öncesi reyting uğruna Kozan'ı ve Başkan olarak beni asılsız iddialarla hedef göstererek Twitter'da adeta linç girişimi başlatmaları utançtır ve tamamen para kaygısıdır." diyen Belediye Başkanı Özgan sözlerine şöyle devam etti.

"Reklamın iyisi kötüsü olmaz zihniyeti taşıyarak, Kozan'da filmin gösterimine izin verilmedi denilmesi, geçmişte bir kişinin işlediği bir cinayeti Kozan'a, Kozan halkına ve Kozan Belediye Başkanına mal etmeye kalkmalarıdır.

Kozan'da bir tane sinemamız var. Aylar öncesinden Malazgirt Filmi için ilçelerden, köylerden, çocuklarımızı o filme davet ettik.

Çok da güzel etkinlikler koyduğumuz bir dönemdi. O etkinliğe katılan o kadar çocuğa ve velilerine etkinliği iptal ediyoruz deme lüksüm yok.

Beni aradıklarında da bunu izah ettim. Hemen ardından twitte başta Tolga Candaş Işık isimli şahıs hakkımda iddialarda bulunmuş.

Oyuncu Farrah Zeynep Abdullah IQ testi göndermek istemiş. İddiaları ve hakaretleri görünce gerçekten güldüm.

Para kaygısı insanlara neler yaptırıyor demek ki! Bu kadar hassas bir konuyu film yaptınız saygı duyarım çünkü kadına şiddet toplumun kanayan yarası.

Fakat ekran önüne geçip şiddet savunuculuğu yapan oyuncu Farrah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminin galasında Ankara havası, erik dalı gevrektir adlı türküde coşkulu bir şekilde oynaması acaba rahmetli Bergen'in anısına mı, yoksa kazancın şerefine mi?

Ben adalete ve hukuka inanmış bir insanım. Maddi manevi tazminat davası açtığım bu davayı kazanırsam kuruşuna kadar kimsesiz çocuklara ve yoksul kadınlara vereceğim.

Bunu özellikle açıklamamın sebebi yine yalan yanlış iftiralara maruz kalmamak için.

Bir de bir konuya değinmeden edemeyeceğim. Gala günü tomalar geldi diye paylaşımlar yapan filmciler tahmin ediyorum ki asılsız ihbarı da bilerek yapmışlardır ki reyting patlaması yaşasın diye.

Benim için kadınlar ve çocukların yeri de değeri de çok ayrıdır.

Umarım kadınların ve çocukların ağlamadığı, incinmediği, onların üzerinden kazanç sağlanılmadığı, insani duygularımızın kötülüklerle harmanlanmadığı mutlu bir toplum olma yolunda ilerleriz.

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