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Madonna Konserde Yarı Çıplak Dansçıyı Öptü

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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, New York'ta verdiği konserde yarı çıplak dansçıyı öperek dans etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, cumartesi günü New York'ta verdiği konser sırasında yarı çıplak halde sahneye çıkan kadın dansçısını önce öptü sonra sarmaş dolaş şekilde dans etti.

KADIN DANSÇILAR SAHNEYE ÜSTSÜZ ŞEKİLDE ÇIKTI

Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptüPop kraliçesi, cumartesi gecesi Celebration ismini verdiği dünya turu kapsamında sahneye çıktı. Kırmızı saten elbisesi ve siyah dantelli çizmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Madonna, performansı boyunca hem erkek hem de kadın üstsüz dansçılarla performans sergiledi.

Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü

Şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında bir kadın dansçısı önce dudağından öptü sonra tutkulu bir şekilde dans etti.

CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI

Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü

Madonna, yaz aylarında, ciddi bir sağlık problemi yaşadığını ve gözlerini hastanede açtığını söyledi. Bu süreçte Siobhan isimli gizemli bir kadının hayatını kurtardığını söyleyen şarkıcı, kadına teşekkür ederek "Beni hastaneye hastaneye götüren çok önemli bir kadın var...

Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü

Banyo zemininde bayıldım ve yoğun bakımda uyandım" dedi. Şarkıcı yaşadığı bu deneyimin kendisine 30 yaşında meme kanserinden ölen annesini hatırlattığını söyledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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