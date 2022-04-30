Madonna... DÜNYA STARINDAN AYRILIK HABERİ!
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yaklaşık dört yıllık birlikteliğinin ardından 28 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams'tan ayrıldı. Ayrılığın nedeni ihanet mi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...
63 yaşındaki Madonna, 2015'teki Rebel Heart turnesi tanıştığı kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi ve dansçısı Ahlamalik Williams'dan sessiz sedasız ayrıldı.
Madonna, sürpriz ayrılık sonrası "Hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında…
Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda" şeklinde bir açıklama yaptı.
The Sun'a konuşan bir kaynak, "Madonna ayrılığın ardından kendini yoğun bir sosyal hayata attı, arkadaşları ve ailesiyle görüşüyor.
Yaklaşan biyografisi, müziği ve ailesiyle ilgilenmek için dolu bir programı var.
Ahlamalik ile bir süredir işler ters gidiyordu. Aralarında aşk var ama şimdilik ayrılmaya karar verdiler" dedi.
Bir başka kaynak ise, Madonna'nın ihanete uğradığını öne sürdü.