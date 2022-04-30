Madonna... DÜNYA STARINDAN AYRILIK HABERİ!

63 yaşındaki Madonna, 2015'teki Rebel Heart turnesi tanıştığı kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi ve dansçısı Ahlamalik Williams'dan sessiz sedasız ayrıldı.

"DOĞRU BİRİ DEĞİLDİ"

Madonna, sürpriz ayrılık sonrası "Hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında…

Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda" şeklinde bir açıklama yaptı.

AYRILIK SONRASI AİLESİNE YÖNELDİ

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Madonna ayrılığın ardından kendini yoğun bir sosyal hayata attı, arkadaşları ve ailesiyle görüşüyor.

Yaklaşan biyografisi, müziği ve ailesiyle ilgilenmek için dolu bir programı var.

Ahlamalik ile bir süredir işler ters gidiyordu. Aralarında aşk var ama şimdilik ayrılmaya karar verdiler" dedi.

İHANETE Mİ UĞRADI?

Bir başka kaynak ise, Madonna'nın ihanete uğradığını öne sürdü.

Magazinkolik / Magazin