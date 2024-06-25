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Madam Arabesk, Bodrum'da büyük beğeni topladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz akşam Azka Otel'de sahne alan Madam Arabesk, performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Arabesk şarkılarını seslendiren sanatçı, gece boyunca enerjisi ve sahne performansıyla hayranlık uyandırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz akşam Azka Otel'de sahne alan arabesk müziğin güçlü sesi Madam Arabesk, performansıyla büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz akşam Azka Otel'de dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Madam Arabesk, seslendirdiği arabesk şarkılarla adeta kulakların pasını sildi. Gece boyunca enerjisi ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Madam Arabesk, seyircilerin istek şarkılarını da söylemeyi ihmal etmedi.

Madam Arabesk'in güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatırken katılımcılardan tam not aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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