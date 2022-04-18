Listelere 'devire Devire' ile Giriş Yaptı - Haberler

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Listelere 'devire Devire' ile Giriş Yaptı

Snob Magazin - Magazin
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Listelere 'devire Devire' ile Giriş Yaptı

Nergiz, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve merakla beklenen yeni teklisi "Devire Devire" yi 15 Nisan'da Dijital Meydan etiketi ile dinleyicilerle buluşturdu.

Dinleyenleri dansa davet eden, güçlü ve modern bir alt yapısı olan "Devire Devire" nin sözü ve müziği Melis Kar'a, düzenlemesi ise Özkan Meydan'a ait. Klipte, şarkının sözlerinde yer alan "Kazınıyor aklıma şeklin şemalin, yetmiyor artık hayalin" cümlelerinden yola çıkıp oluşturulan akış içerisinde Nergiz, aşkı ve sevgiyi çok daha farklı bir metaforla anlatıyor. Klibin yönetmen koltuğuna ise Ahmet Can Tekin oturdu.

Dijital Meydan etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan Nergiz'in "Devire Devire" isimli tekli çalışması, video klibiyle de NetD Youtube kanalında yayınlandı.
Listelere 'devire Devire' ile Giriş Yaptı

Listelere 'devire Devire' ile Giriş Yaptı

Snob Magazin / Magazin

kar, Magazin, Haberler

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