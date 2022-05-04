Lila Gürmen... DOKTOR HATASI SESİNDEN ETTİ!

Durumu doktoruna bildiren Lila Gürmen'e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi.

Endişesi gün geçtikçe artan Lila Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti.

Her iki doktor da ünlü oyuncuya, 'entübasyon sonrasında yaralanma' teşhisi koyarak sesinin düzelmesi için ses ameliyatı olması gerektiğini belirtti.

50 BİN LİRA TAZMİNAT

"Hastane yönetimi kusurlu olup Lila Gürmen'in uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür.

Artık mesleğini icra edememe durumuna gelmesi Lila Gürmen'i manevi olarak yıpratmış olup üzüntü, endişe ve geleceğe dair korku yaratmıştır.

Davalı hastanenin kusuru nedeniyle Lila Gürmen'in yaşadığı ıstırabın hafiflemesi için 50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz."

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