Liam Gallagher Tayland'da Terk Edilmiş Bir Köpeği Sahiplendi

Ünlü rock müziği grubu Oasis'in solisti ve kurucusu müzisyen Liam Gallagher, Tayland'da terk edilmiş bir sokak köpeğini sahiplendi. Tayland'daki barınağın sahibi ve sahiplendirmeyi yapan Niall Harbison 'Bazen hayaller gerçekleşir' yorumunu yaptı.

Ünlü rock müziği grubu Oasis'in solisti ve kurucusu müzisyen Liam Gallagher, Tayland'da terk edilmiş bir sokak köpeğini sahiplendi. Tayland'daki barınağın sahibi ve sahiplendirmeyi yapan Niall Harbison "Bazen hayaller gerçekleşir" yorumunu yaptı.

Tayland'daki sokak köpeklerine yardım eden ve onları sokaktan kurtaran İrlandalı hayvan sever Niall Harbison, 19 Eylül'de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurtarmış olduğu köpeğin ünlü solist Liam Gallagher'ın sahiplendiğini duyurdu. Harbison, Buttons adlı köpeğin görüntülerini derleyerek "Bazen rüyalar gerçekleşir" mesajıyla yavru köpeğin Liam Gallagher ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Harbison açıklamasında "Tayland ormanlarından bu noktaya geldi. Başardın, cesur küçük kız. O Liam Gallagher'ın emin ellerinde" dedi.