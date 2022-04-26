Langıdı'ya Rakip Şıngırdak - Haberler

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Langıdı'ya Rakip Şıngırdak

Snob Magazin - Magazin
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Langıdı'ya Rakip Şıngırdak

Langıdı lang lang isimli esere rakip türkü başarılı sanatçı Zozan Bütün'den geldi.

Paylaşıldığı anda sosyal medyada büyük ilgi toplayan eser bu yaza damgasını vuracak gibi.

"Şık Şıngırdak" adlı parçanın klibi ve şarkının sözler bir çok sosyal medya uygulamasında rekora koşuyor.

Ağrı yöresin ait anonim bir türkü olan 'Şık Şıngırdak' yeni düzenlemesi ve Zozan Bütün yorumuyla son günlerdeki Hareketli Türkü akımında bayrağı devralan parça bu yazın vazgeçilmez eserlerinden biri olacak eser tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Snob Magazin / Magazin

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