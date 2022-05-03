Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun!

Öznur Serçeler verdiği röportajda "Senin hiç 'Allah Yazdıysa Bozsun' dediğin şeyler var mı?" sorusuna "Tabii ki herkes gibi benim de korkularım var. Mesela hiç istemediğim bir şehirde yaşamak zorunda kalmak ya da uçaktan atlamak zorunda kaldığım bir sahne çekmek. Ama en korktuğum şey üşümek zorunda kalacağım bir sahneyi oynamak. Mesela kutuplarda bir film çekmek" dedi.

ELİZ TAM BİR MATERYALİST

Filmi ve rolünü anlatan güzel oyuncu "İnsanın korktuğu şeyin başına gelmesini anlatan ?bir komedi filmi deyip küçük bir ipucu vermiş olayım. Canlandırdığım 'Eliz' karakteri aslında Öznur'un tam tersi şekilci, materyalist ve tüm kariyerini evlenmek üzerine kurmuş bir kişi. Gerçek bir aşk hissetmediği halde zengin bir adam olduğu için filmdeki nişanlısı Burak ile evlenmeye dair bir saplantısı var. Bu konuda ne kadar ileriye gidebilirse o kadar ileriye gidildiğini izleyince göreceksiniz." dedi.

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