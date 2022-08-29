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Kütahya haberi! Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi

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Kütahya haberi! Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi

Kütahya haberler: Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 3. gününde sahne alan Retrobüs Müzik Grubu performansıyla dinleyenleri hayran bıraktı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 3. gününde sahne alan Retrobüs Müzik Grubu performansıyla dinleyenleri hayran bıraktı.

Dumlupınar'da düzenlenen konserler serisinde İlk Hedef Anıt Meydanında sahne alan Retrobüs Müzik Grubu taklitleri, dönem kostümleri ve sahne performansıyla müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, Retrobüs Müzik Grubuna gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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