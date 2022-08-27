Kütahya haber: Dumlupınar'da sanatçı Ünal Sofuoğlu coşkusu Magazin Haberleri Gelen Kütahya haberine göre Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı Ünal Sofuoğlu seslendirdiği türkülerle müzik severlerin büyük beğenisini kazandı. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı Ünal Sofuoğlu seslendirdiği türkülerle müzik severlerin büyük beğenisini kazandı. İlk Hedef Anıt Meydanı'nda sahne alan Ünal Sofuoğlu, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran katılımcılara güzel bire gece yaşattı. Konserde sanatçı Ünal Sofuoğlu'na Kaymakam ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Dumlupınar Kütahya Magazin Haberler

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