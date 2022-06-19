Kütahya'da konser

Kütahya Belediye bahçesinde sahne alan Anka Orkestrası, seslendirdikleri şarkılarla Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaz aylarında bu tür konserlerin devam edeceğini söyledi.

Belediye bahçesinde gerçekleşen konseri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı hemşehrileri ile birlikte izledi. Konser öncesinde vatandaşlara hitap eden Başkan Işık, karne alan tüm öğrencileri tebrik ederek, müzik öğretmenlerinden oluşan Anka Orkestrası'na Kütahya'da oldukları için teşekkür etti.

Orkestra güncel şarkıları izlemeye gelen Kütahyalılarla birlikte seslendirdi.

Gece sonunda Başkan Işık, orkestra üyelerine teşekkür belgelerini takdim ederek, verdikleri konser için teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Magazin