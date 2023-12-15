Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu kutlandı

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu digital bir platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için ekip yemeği organize edildi.

Yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.

"NORMALİN DIŞINDA BİR ADAM"

Muhabirler, geçmişte bir televizyon kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay'a İbrahim Çelikkol'un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolü ima edilerek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" diye sordu. Soru karşısında partneri Çelikkol'a övgü yağdıran Akalay, "O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yakışıklı oyuncu, bir ara kendisinden bahseden Birce Akalay'a sarılıp omzundan öptü. İkilinin o hallerine yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürekli birbirlerine yakıştırılan yakın arkadaşlar Çelikkol ile Akalay yine sosyal medyada gündem oldu.

DOSTLUKLARI DİZİDEN SONRA DEVAM ETTİ

İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti.

"İBRAHİM CANIM DOSTUM"

Akalay, geçtiğimiz ağustos ayında meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine, "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etmişti.

"HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

Akalay, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayatımda hiç kimse yok. Gayet iyi, mutluyum şu anda. İşimde fazlasıyla uğraşıyorum. Biraz böyle bir odakta iyiyim şu an ama bir gün bir şey olursa siz de görüyorsunuz ben de çok saklamıyorum zaten" yanıtını vermişti.