Kuruluş Osman... OSMAN BEY'İN SAVAŞ KARARI!

Taçsız Prenses... SONUNDA SIRLAR ORTAYA DÖKÜLÜR! Kuruluş Osman... OSMAN BEY'İN SAVAŞ KARARI! Magazin Haberleri ‘Kuruluş Osman’, 8 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de 117. bölümüyle ATV'de... 117.Bölüm: NAYMAN'IN BÜYÜK TEHDİTİ! Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir? OSMAN BEY'İN SAVAŞ KARARI! Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır? NAYMAN VE İSMİHAN SULTAN İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK? Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir? MALHUN HATUN, ORHAN'I ZEHİRLEYENLERİN PEŞİNDE! Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır? Kaynak: Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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